В Турции задержаны четыре рейса, которыми должны были вернуться 543 украинца

“Казалось, что проблемы с задержкой сроков возврата украинских туристов из-за рубежа урегулированы: в течение 3 суток 994 украинца вернулись из Туниса. Это стало возможным благодаря слаженным управленческим решением авиакомпании „Браво“, несмотря на то, что финансовые вопросы в ее взаимоотношениях с туроператором оставались нерешенными. Представители авиакомпании „Браво“ были достижимыми, а коммуникация — конструктивной”, — отметил начальник управления консульского обеспечения.

Он подчеркнул, что в форс-мажорных обстоятельствах нет времени для выяснения проблемных вопросов между субъектами туристического рынка. При таких обстоятельствах необходимо действовать безотлагательно и ради граждан Украины.

“Но история продолжается. По состоянию на 16:00 11.07.2018 г., в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны вернуться 543 гражданина Украины на Родину. Опять авиаперевозчик (не „Браво“) и туроператор выясняют, кто и кому должен, и бремя этих недоразумений ложится на плечи украинцев. Консул Украины выехал на место в Анталию для обеспечения коммуникации ответственных сторон с пассажирами — гражданами Украины с целью скорейшего возвращения украинцев домой. Но консул не имеет полномочий обязать стороны конфликта урегулировать ситуацию. Решить этот вопрос могут и должны стороны, что брали на себя обязательства предоставить пакет достойных туристических услуг гражданам Украины ”, - подчеркнул Кирилич.

Как сообщал УНН, украинские туристы уже вторые сутки не могут вылететь из Турции.