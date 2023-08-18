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У Туреччині затримали шахрая, який імітував голос Ердогана за допомогою ШІ

У Туреччині затримали шахрая, який імітував голос Ердогана за допомогою ШІ

Київ • УНН

 • 987743 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Туреччині Національна розвідувальна організація (MIT) ідентифікувала шахрая, який намагався за допомогою штучного інтелекту телефонувати від імені президента Реджепа Таїпа Ердогана бізнесменам і вищим державним чиновникам. Про це пише TRT Haber, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що шахрай телефонував з 10 різними локацій. Проте підозрюваний був спійманий за короткий час.

Влада Туреччини закликали громадян бути пильними і що таких випадків з імітаціями голосу від шахраїв буде більшати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖШахраї за допомогою штучного інтелекту імітують голоси близьких людей у біді – CBS News

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