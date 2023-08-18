В Турции задержали мошенника, который имитировал голос Эрдогана с помощью ИИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Турции Национальная разведывательная организация (MIT) идентифицировала мошенника, который пытался с помощью искусственного интеллекта звонить от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана бизнесменам и госсчиновникам. Об этом пишет TRT Haber, передает УНН.
Детали
Отмечается, что мошенник звонил с 10 различных локаций. Однако подозреваемый был пойман за короткое время.
Власти Турции призвали граждан быть бдительными и что такие случаи с имитациями голоса от мошенников будут увеличиваться.
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