В Турции задержали мошенника, который имитировал голос Эрдогана с помощью ИИ

Детали

Отмечается, что мошенник звонил с 10 различных локаций. Однако подозреваемый был пойман за короткое время.

Власти Турции призвали граждан быть бдительными и что такие случаи с имитациями голоса от мошенников будут увеличиваться.

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