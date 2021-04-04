У Туреччині виявили рекордну кількість хворих COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Туреччині 3 квітня зареєстрували 44 756 нових випадків зараження коронавірусом, що є антирекордом для країни. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини, передає УНН.
Деталі
Це новий рекорд за кількістю хворих за одну добу. Попередній був зафіксований 2 квітня, коли в країні виявили 42 308 нових заражених.
Загальна кількість хворих COVID-19 в країні перевищила 3 млн людей. З них померли більше 32 тис.
Контекст
Влада Туреччина через загрозу коронавірусу ввела комендантську годину вихідного дня з 12 квітня по 12 травня. Кафе і ресторани в цей період дозволили працювати тільки на винос. Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив 29 березня, що в червону категорію, яка означає найвищу ступінь ризику зараження коронавірусом, увійшли вже 58 міст, в яких проживають 80% населення Туреччини.
Раніше стало відомо, що Туреччина вимагатиме довідки від туристів про тести на COVID-19 до 15 квітня.