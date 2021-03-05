Туреччина вимагатиме довідки від туристів про тести на COVID-19 до 15 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Влада Туреччини вимагатиме довідки про тестування на COVID-19 від всіх іноземців до 15 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на посольство Турецької Республіки в Україні.
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"У рамках боротьби з пандемією до 15 квітня 2021 року було продовжено практику вимоги пред’явлення усіма особами, які хочуть в’їхати та територію нашої країни через сухопутні, морські та повітряні пункти пропуску, негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, проведеного протягом останніх 72 годин", - йдеться у повідомленні.
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У диппредставництві нагадують, що вимога про довідки не поширюється на транзитних і трансферних пасажирів.
До осіб, які не зможуть пред’явити негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, буде застосовано карантин.
Особи, які не мають при собі негативного результату ПЛР-тесту, не будуть прийматися на борт літаків, які прямують до Туреччини.
Нагадаємо, за інформацією міністра культури і туризму Туреччини Мехмета Нурі Ерсоя, літній курортний сезон у Туреччині стартує в квітні.
На тлі пандемії коронавірусу у всьому світі, зокрема і в Туреччині, посилили правила для мандрівників. Однак це не зупинило туристів з України - всього один з численних курортів країни в минулому році встигло відвідати 150 тис. українців.