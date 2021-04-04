В Турции обнаружили рекордное количество больных COVID-19 за сутки

Детали

Это новый рекорд по количеству больных за одни сутки. Предыдущий был зафиксирован 2 апреля, когда в стране обнаружили 42 308 новых зараженных.

Общее количество больных COVID-19 в стране превысило 3 млн человек. Из них умерло более 32 тыс.

Контекст

Власти Турция из-за угрозы коронавируса ввели комендантский час выходного дня с 12 апреля по 12 мая. Кафе и рестораны в этот период позволили работать только на вынос. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 29 марта, что в красную категорию, которая означает высшую степень риска заражения коронавирусом, вошли уже 58 городов, в которых проживают 80% населения Турции.

Ранее стало известно, что Турция потребует справки от туристов о тесты на COVID-19 до 15 апреля.