В Турции обнаружили рекордное количество больных COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Турции 3 апреля зарегистрировали 44 756 новых случаев заражения коронавирусом, что является антирекордом для страны. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Турции, передает УНН.
Детали
Это новый рекорд по количеству больных за одни сутки. Предыдущий был зафиксирован 2 апреля, когда в стране обнаружили 42 308 новых зараженных.
Общее количество больных COVID-19 в стране превысило 3 млн человек. Из них умерло более 32 тыс.
Контекст
Власти Турция из-за угрозы коронавируса ввели комендантский час выходного дня с 12 апреля по 12 мая. Кафе и рестораны в этот период позволили работать только на вынос. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 29 марта, что в красную категорию, которая означает высшую степень риска заражения коронавирусом, вошли уже 58 городов, в которых проживают 80% населения Турции.
Ранее стало известно, что Турция потребует справки от туристов о тесты на COVID-19 до 15 апреля.