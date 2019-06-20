У Туреччині від повені загинули 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули і ще троє постраждали сьогодні в результаті повені в провінції Трабзон на північному сході Туреччини. Про це повідомило сьогодні міністерство внутрішніх справ, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Міністерство повідомило, що дві річки вийшли з берегів в результаті сильних злив в районі Трабзон чорноморського регіону. Шестеро людей зникли безвісти.
Місцеві телеканали показали кадри, на яких повінь стала причиною обвалення будівель, зокрема сильно постраждала школа, також пошкоджені машини.
Команда рятувальників з 280 чоловік продовжує пошуки зниклих.
Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі повідомив, що через повінь та зсуви стався розрив в трубах гідроелектростанції.
Згідно з прогнозами, в найближчі дні триватимуть зливи. Губернатор провінції Трабзон закликав місцевих жителів дотримуватися пильність і уникати відвідування постраждалих районів.
Як повідомляв УНН, від злив і повеней в Китаї постраждали 6,14 млн осіб .