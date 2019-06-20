У Туреччині від повені загинули 4 людини

КИЇВ. 20 червня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули і ще троє постраждали сьогодні в результаті повені в провінції Трабзон на північному сході Туреччини. Про це повідомило сьогодні міністерство внутрішніх справ, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.