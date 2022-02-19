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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Туреччині сталась ДТП із туристичним автобусом. Загинули п'ятеро людей

У Туреччині сталась ДТП із туристичним автобусом. Загинули п'ятеро людей

Київ • УНН

 • 23756 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У центральній Туреччині перекинувся туристичний автобус, загинуло п'ятеро людей, повідомляє УНН із посиланням на телеканал A Haber.

Деталі

ДТП сталася в районі міста Конья, на 50 км траси Конья — Аксарай.

Внаслідок перекидання автобуса постраждали 26 людей. До місця події було відправлено численні наряди поліції та 112 аварійно-рятувальних служб. Постраждалих госпіталізували.

Інші подробиці події поки що не наводяться.

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