У Туреччині сталась ДТП із туристичним автобусом. Загинули п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У центральній Туреччині перекинувся туристичний автобус, загинуло п'ятеро людей, повідомляє УНН із посиланням на телеканал A Haber.
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ДТП сталася в районі міста Конья, на 50 км траси Конья — Аксарай.
Внаслідок перекидання автобуса постраждали 26 людей. До місця події було відправлено численні наряди поліції та 112 аварійно-рятувальних служб. Постраждалих госпіталізували.
Інші подробиці події поки що не наводяться.
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