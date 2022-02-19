В Турции произошло ДТП с туристическим автобусом. Погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В центральной Турции перевернулся туристический автобус, погибли пять человек, сообщает УНН со ссылкой на телеканал A Haber.
Детали
ДТП произошло в районе города Конья, на 50 км трассы Конья — Аксарай.
В результате опрокидывания автобуса пострадали 26 человек. К месту происшествия были отправлены многочисленные наряды полиции и 112 аварийно-спасательных служб. Пострадавших госпитализировали.
Другие подробности произошедшего пока не приводятся.
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