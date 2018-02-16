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У Туреччині розбився військовий літак

У Туреччині розбився військовий літак

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Туреччині під час тренувального польоту зазнав аварії військовий літак . В результаті авіакатастрофи загинули два пілоти, повідомляє видання Daily Sabah посилаючись на заяву збройних сил Туреччини, передає УНН.

Літак SF-260D, що використовувався для тренування військових пілотів, розбився невдовзі після зльоту з повітряної бази Джіглі неподалік від порту Ізмір, повідомили військові. Аварія сталась на відстані 3 км (2 милі) на північ від бази.

Військові заявили, що на місці падіння літака проводиться інспекція, однак попередні причини аварії не наводяться.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в суботу, 10 лютого, заявив, що в південній провінції країни Хатай під час військової операції “Оливкова гілка” був збитий військовий вертоліт.

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