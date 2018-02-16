В Турции разбился военный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Турции во время тренировочного полета потерпел крушение военный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два пилота, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на заявление вооруженных сил Турции, передает УНН.
Самолет SF-260D, который использовался для тренировки военных пилотов, разбился вскоре после взлета с воздушной базы Джигли неподалеку от порта Измир, сообщили военные. Авария произошла в 3 км (2 мили) к северу от базы.
Военные заявили, что на месте падения самолета проводится инспекция, однако предварительные причины аварии не приводятся.
Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 10 февраля, заявил, что в южной провинции страны Хатай во время военной операции "Оливковая ветвь" был сбит военный вертолет.