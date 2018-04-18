У Туреччині оголосили дострокові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Туреччина проведе позачергові президентські та парламентські вибори 24 червня 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hurriyet.
Президент країни Реджеп Таїп Ердоган провів спеціальну прес-конференцію, на якій заявив, що в "країні зростає невизначеність після спроби державного перевороту в 2016 році і перехід до нової системи управління стає дедалі актуальнішим".
"Ми обговорили пропозицію пані Бахелі і вирішили позитивно підійти до ухвалення рішення про дострокові вибори…Ми вирішили провести вибори 24 червня 2018 року", - сказав Ердоган.
Він зазначив, що військова операція в Сирії і історично важливі події в регіоні, головним чином в Сирії та Іраку, ставлять Туреччину перед необхідністю вжити заходів щодо усунення політичної невизначеності.
Як повідомляв УНН, сьогодні парламент Туреччини схвалив законопроект про продовження терміну дії режиму надзвичайного стану в країні на три місяці.