В Турции объявили досрочные выборы

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел специальную пресс-конференцию, на которой заявил, что в "стране растет неопределенность после попытки государственного переворота в 2016 году и переход к новой системе управления становится все более актуальным".



"Мы обсудили предложение госпожи Бахели и решили положительно подойти к принятию решения о досрочных выборах ... Мы решили провести выборы 24 июня 2018", - сказал Эрдоган.



Он отметил, что военная операция в Сирии и исторически важные события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью принять меры по устранению политической неопределенности.

Как сообщал УНН, сегодня парламент Турции одобрил законопроект о продлении срока действия режима чрезвычайного положения в стране на три месяца.