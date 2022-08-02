У Туреччині назвали очікуваний час прибуття судна з зерном до Босфору

Цитата

"Сьогодні (1 серпня - ред.) вранці з Одеського порту вийшло перше судно по "зерновому коридору", яке доставить 26 526 тонн вантажу кукурудзи до ліванського порту Тріполі. Очікується, що корабель прибуде до Босфору завтра опівночі", - увечері 1 серпня повідомило Головне управління з морських справ Туреччини у Twitter, додавши, що "найближчим часом з українських портів вийдуть і наші турецькі кораблі".

При цьому російські ЗМІ повідомили, що нібито очікується, що огляд судна із зерном, що вийшло з порту Одеси, буде проведено у середу у Стамбулі. Офіційної інформації щодо цього немає.

Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan’ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldı. Geminin yarın gece yarısı istanbul Boğazı'na varması bekleniyor. Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar. pic.twitter.com/J2ZyPSpITw

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

1 серпня перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси. Це корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Він везе кукурудзу до Лівану.