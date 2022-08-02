В Турции назвали ожидаемое время прибытия судна с зерном в Босфор

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"Сегодня (1 августа – ред.) утром из Одесского порта вышло первое судно по "зерновому коридору", которое доставит 26 526 тонн груза кукурузы в ливанский порт Триполи. Ожидается, что корабль прибудет в Босфор завтра в полночь", - вечером 1 августа сообщило Главное управление по морским делам Турции в Twitter, добавив, что "в ближайшее время из украинских портов выйдут и наши турецкие корабли".

При этом российские СМИ сообщили, что якобы ожидается, что осмотр судна с зерном, вышедшим из порта Одессы, будет проведен в среду в Стамбуле. Официальной информации на этот счет нет.

Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan’ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı’Geminin yarın gece yarısı istanbul Boğazı'na varması bekleniyor. Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar. pic.twitter.com/J2ZyPSpITw

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

1 августа первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы. Это корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Он везет кукурузу в Ливан.