У Туреччині назвали безглуздою заборону гаджетів у літаках
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає введену США і Великою Британією заборону на пронесення в салон літаків електронних пристроїв безглуздою, передає УНН з посиланням на телеканал TRT.
"Це абсолютно нерозумно. Якщо хтось розміщує в таких пристроях вибухівку, він і зараз зможе це зробити - поставити таймер і здати пристрій у багаж, як передбачають ці правила. З точки зору безпеки сенсу в цій забороні немає жодного", - заявив міністр .
Він зазначив, що потрібно посилювати контроль пристроїв, які проносять пасажири, перед посадкою у літак й не брати на борт електроніку, щодо якої є бодай найменші підозри.
"Заборона стосується Туреччини і низки арабських держав, країн Перської затоки. Але більшість спійманих (на авіатранспорті - ред.) терористів - це громадяни Європи. Таким людям ніщо не заважає сісти в літак, наприклад, в Амстердамі і полетіти в Лондон" , - зазначив М.Чавушоглу.
Нагадаємо, що 20 березня влада США заборонила пасажирам, що вилітають в країну з 10 великих міжнародних аеропортів Єгипту, Йорданії, Катару, Кувейту, Марокко, ОАЕ, Саудівської Аравії і Туреччини, проносити в салон літаків електронні пристрої, більші за мобільний телефон.
Після США аналогічні заходи запровадила і Велика Британія, заборонивши проносити електроніку на авіарейси з 6 країн - Туреччини, Лівану, Йорданії, Єгипту, Тунісу та Саудівської Аравії.
Турецькі авіаперевізники, які здійснюють польоти до Великобританії і США, підкорилися цій забороні, але вирішили збирати електроніку вже біля трапу літака, а не на етапі здачі багажу, щоб пасажири могли комфортно проводити час в міжнародній зоні аеропорту.
Як повідомляв УНН, українцям, які летять в США, заборонять перевозити в салоні електроніку.
Також США змінюють правила перевезення електроніки в ручній поклажі.