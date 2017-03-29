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В Турции назвали бессмысленной запрет гаджетов в самолетах

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает введенный США и Великобританией запрет на пронос в салон самолетов электронных устройств бессмысленным, передает УНН со ссылкой на телеканал TRT.

"Это абсолютно неразумно. Если кто-то размещает в таких устройствах взрывчатку, он и сейчас сможет это сделать - поставить таймер и сдать устройство в багаж, как предполагают эти правила. С точки зрения безопасности смысла в этом запрете нет никакого", - заявил министр.

Он отметил, что нужно усиливать контроль устройств, проносимых пассажирами, перед посадкой в ​​самолет и не брать на борт электронику, в отношении которой есть хоть малейшие подозрения.

"Запрет касается Турции и ряда арабских государств, стран Персидского залива. Но большинство пойманных (на авиатранспорте - ред.) террористов - это граждане Европы. Таким людям ничто не мешает сесть в самолет, например, в Амстердаме и улететь в Лондон", - отметил М.Чавушоглу.

Напомним, что 20 марта власти США запретили пассажирам, вылетающим в страну из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства, крупнее мобильного телефона.

После США аналогичные меры ввела и Великобритания, запретив проносить электронику на авиарейсы из 6 стран - Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

Турецкие авиаперевозчики, осуществляющие полеты в Великобританию и США, подчинились этому запрету, но решили собирать электронику уже у трапа самолета, а не на этапе сдачи багажа, чтобы пассажиры могли комфортно проводить время в международной зоне аэропорта.

Как сообщал УНН, вылетающим в США украинцам запретят перевозить в салоне электронику.

Также США меняют правила перевозки электроники в ручной клади.

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