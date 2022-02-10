У Туреччині народилося козеня, яке має одну очницю, де одразу два ока
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Туреччині у 40-річного фермера Ахмета Картала народилося козеня-мутант. Тварина має одну очницю, де одразу два ока. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Star.
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Коли Картал підійшов до новонародженого козенятка то помітив, що у того два ока знаходяться у центрі чола в одній очниці.
“Я здригнувся, коли вперше побачив малюка у сараї...Він не видав ні звуку, але щойно я його сфотографував, відчув, що він спостерігає за мною. Я займаюся цією роботою вже 25 років і вперше стикаюся з чимось схожим. Ніколи не бачив і не чув про таке...Я хочу, щоб уряд забрав його і зберіг йому життя”, — поділився фермер.
Як зазначив представник факультету ветеринарної медицини Університету Хатая Мустафи доктор Ахмет Уяр, таке розташування очей обумовлене цебоцефалією. При цій аномалії недорозвинення зовнішнього носа аж до його відсутності поєднується зі зменшеною відстанню між очима.
“Кожне око має бути в окремій орбітальній западині, але в цьому випадку обидва ока маленькі і розташовані в одній. У таких випадках ніс може бути маленьким або відсутнім. Також є аномалія вуха. Нижня щелепа теж досить велика. Це вроджені аномалії. Це стан, з яким ми іноді стикаємося як у людей, так і у тварин”, — пояснив фахівець.
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