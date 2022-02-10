В Турции родился козленок, имеющий одну глазницу, где сразу два глаза

Детали

Когда Картал подошел к новорожденному козленку то заметил, что у того два глаза находятся в центре лба в одной глазнице.

“Я вздрогнул, когда впервые увидел малыша в сарае. Он не издал ни звука, но как только я его сфотографировал, почувствовал, что он наблюдает за мной. Я занимаюсь этой работой уже 25 лет и впервые сталкиваюсь с чем-то похожим. Никогда не видел и не слышал о таком. Я хочу, чтобы правительство забрало его и сохранило ему жизнь”, — поделился фермер.

Как отметил представитель факультета ветеринарной медицины Университета Хатая Мустафы доктор Ахмет Уяр, такое расположение глаз обусловлено цебоцефалией. При этой аномалии недоразвитие наружного носа вплоть до его отсутствия сочетается с уменьшенным расстоянием между глазами.

“Каждый глаз должен быть в отдельной орбитальной впадине, но в этом случае оба глаза маленькие и расположены в одной. В таких случаях нос может быть маленьким или отсутствовать. Также есть аномалия уха. Нижняя челюсть тоже довольно большая. Это врожденные аномалии. Это состояние, с которым мы иногда сталкиваемся как у людей, так и у животных”, — пояснил специалист.

Напомним

В Индии родился козленок с “человеческим лицом”.