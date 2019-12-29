У ЦВК оновили інформацію щодо явки на виборах в ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Центральна виборча комісія оприлюднила рейтинг явки виборців на перших місцевих виборах депутатів сільських, селищного, міських рад шести об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів, станом на 15:00. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
“Голосування на місцевих виборах у полі зору ЦВК. Станом на 15 годину явка виборців зросла і становить від 19,31% до 35%”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що станом на 15.00 надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано.
“Члени Центральної виборчої комісії у межах своїх повноважень продовжують контролювати процес місцевих виборів у регіонах, у яких вони визначені відповідальним”, — вказано у повідомленні.
За відомостями від територіальних виборчих комісій, станом на 15 годину явка виборців у 6 ОТГ на перших виборах зросла у порівнянні з явкою на 12 годину в середньому на 10%. Станом на 15:00 виглядає таким чином:
Червоненська сільська об’єднана територіальна громада Криворізького району Дніпропетровської області — 35%;
Путивльська міська об’єднана територіальна громада Путивльського району Сумської області — 31,4%;
Нежухівська сільська об’єднана територіальна громада Стрийського району Львівської області — 30,2%;
Кадубовецька сільська об’єднана територіальна громада Заставнівського району Чернівецької області — 26%;
Підгородненська міська об’єднана територіальна громада Дніпровського району Дніпропетровської області — 20,25%;
Черкаська селищна об’єднана територіальна громада Новомосковського району Дніпропетровської області — 19,31%.
Нагадаємо, 29 грудня стартували перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів відбуваються у 6 ОТГ (3 сільських, 1 селищній, 2 міських) у 4 областях України.