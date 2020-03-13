У ЦРУ підозрюють коронавірус у співробітника
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У співробітника Центрального розвідувального управління (ЦРУ) у Вашингтоні в США проявилися симптоми коронавірусної інфекції. Про це повідомляє CNN, посилаючись на представників розвідки, передає УНН.
Відзначається, що співробітник не працює у штаб-квартирі агентства в Ленглі, штаті Вірджинія, але працює в цьому районі, і його стан не є результатом поїздок, пов'язаних з ЦРУ.
Люди, з якими ця людина вступала в контакт, були повідомлені, на місці їх роботи провели дезінфекцію.
CNN повідомляє, що на сьогодні не було ніякого впливу вірусу на роботу у штаб-квартирі ЦРУ. Водночас усі не критично важливі внутрішні поїздки співробітників в межах США відкладаються до подальшого повідомлення, усі церемонії, внутрішні заходи і конференції скасовані або відкладені до подальшого повідомлення.
"Першочерговим завданням ЦРУ є безпека наших офіцерів, і ми продовжуємо вживати заходів відповідно до основних принципів Центру з контролю і профілактики захворювань і нашої місії щодо захисту здоров'я і благополуччя нашої глобальної робочої сили", - сказав представник ЦРУ Тім Барретт.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що в ООН зафіксували перший випадок нового коронавірусу - у дипломата з Філіппін.