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У цьому році найбільш реалістичний сценарій щодо збору врожаю передбачає 65-68 млн тонн - Петрашко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко розповів, що в Міністерстві прогнозують декілька сценаріїв щодо збору врожаю цього року, через засуху найбільш реалістичний - 65-68 тонн збору. Про це він повідомив під час брифінгу представників уряду після засідання Кабміну, передає кореспондент УНН.

У цьому році найбільш реалістичний сценарій щодо збору врожаю передбачає 65-68 млн тонн - Петрашко

“Звичайно, ризик є (втрати врожаю, - ред.). Засуха дійсно є фактором. Зараз добре, що пішли дощі і частково ситуація виправляється. Але це буває кожного року, знаєте, битва за врожай - вона відбувається постійно. На даний рік ми, зрозуміло, що прогнозуємо декілька сценаріїв. Найбільш реалістичний щодо збору врожаю - передбачає 65-68 мільйонів тонн збору”, - сказав Ігор Петрашко.

Він зазначив, що ці показники нижчі, ніж минулого року, але це все одно суттєві об’єми, які дозволять Україні забезпечити продовольчу безпеку і зберегти статус великої експортної країни.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про наявність шестимісячного запасу в Україні пшениці й відсутності необхідності обмеження експорту цієї культури.

Також нагадаємо, науковець розповів, що загрожує майбутньому врожаю фруктів.

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