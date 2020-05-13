У цьому році найбільш реалістичний сценарій щодо збору врожаю передбачає 65-68 млн тонн - Петрашко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко розповів, що в Міністерстві прогнозують декілька сценаріїв щодо збору врожаю цього року, через засуху найбільш реалістичний - 65-68 тонн збору. Про це він повідомив під час брифінгу представників уряду після засідання Кабміну, передає кореспондент УНН.
“Звичайно, ризик є (втрати врожаю, - ред.). Засуха дійсно є фактором. Зараз добре, що пішли дощі і частково ситуація виправляється. Але це буває кожного року, знаєте, битва за врожай - вона відбувається постійно. На даний рік ми, зрозуміло, що прогнозуємо декілька сценаріїв. Найбільш реалістичний щодо збору врожаю - передбачає 65-68 мільйонів тонн збору”, - сказав Ігор Петрашко.
Він зазначив, що ці показники нижчі, ніж минулого року, але це все одно суттєві об’єми, які дозволять Україні забезпечити продовольчу безпеку і зберегти статус великої експортної країни.
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