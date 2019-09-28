У цьому році Мінінфраструктури анонсує концесійні проекти - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У цьому році Міністерство інфраструктури України планує анонсувати концесійні проекти щодо столичного центрального залізничного вокзалу і портів в Україні. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"Ми плануємо в недалекому майбутньому розглядати з Укрзалізницею передачу в концесію залізничного вокзалу і це буде інший проект, буде певний інвестор, який матиме інвестиційні зобов’язання. Він змушений буде вкладати в цей вокзал", - сказав Криклій.
За його словами однією з головних умов буде встановлення ескалаторів до всіх платформ. А ще міністр хоче встановити напільну платформу на другому поверсі.
"Якщо все буде по плану, то ми в цьому році анонсуємо перші концесійні проекти в тому числі і в портах", - сказав Криклій.
Нагадаємо, у найближчих планах міністра інфраструктури України Владислава Криклія - наведення ладу в Укравтодорі.