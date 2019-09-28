В этом году Мининфраструктуры анонсирует концессионные проекты - Криклий

"Мы планируем в скором будущем рассматривать с Укрзализныцей передачу в концессию железнодорожного вокзала и это будет другой проект, будет определенный инвестор, который будет иметь инвестиционные обязательства. Он вынужден будет вкладывать в этот вокзал", - сказал Криклий.

По его словам одним из главных условий будет установка эскалаторов ко всем платформам. А еще министр хочет установить напольную платформу на втором этаже.

"Если все будет по плану, то в этом году анонсируем первые концессионные проекты, в том числе и в портах", - сказал Криклий.

Напомним, в ближайших планах министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия - наведение порядка в Укравтодоре.