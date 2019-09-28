В этом году Мининфраструктуры анонсирует концессионные проекты - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В этом году Министерство инфраструктуры Украины планирует анонсировать концессионные проекты по поводу столичного центрального железнодорожного вокзала и портов в Украине. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.
"Мы планируем в скором будущем рассматривать с Укрзализныцей передачу в концессию железнодорожного вокзала и это будет другой проект, будет определенный инвестор, который будет иметь инвестиционные обязательства. Он вынужден будет вкладывать в этот вокзал", - сказал Криклий.
По его словам одним из главных условий будет установка эскалаторов ко всем платформам. А еще министр хочет установить напольную платформу на втором этаже.
"Если все будет по плану, то в этом году анонсируем первые концессионные проекты, в том числе и в портах", - сказал Криклий.
Напомним, в ближайших планах министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия - наведение порядка в Укравтодоре.