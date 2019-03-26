У цьому році кількість непропусків громадян РФ в Україну зросла на 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У 2019 році кількість непропусків громадян Російської Федерації в Україну зросла на 25%. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
Так, станом на сьогодні кількість громадян РФ, яких не впустили в Україну, становить 2,2 тисячі осіб, що більше ніж за аналогічний період в минулому році на 25%.
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Нагадаємо, ситуація на кордоні з РФ залишається напруженою.
Як повідомляв УНН, з початку року прикордонники виявили понад 60 українців завербованих російськими спецслужбами.