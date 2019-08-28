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У цьому році частка українського експорту товарів до країн ЄС становить 42%

У цьому році частка українського експорту товарів до країн ЄС становить 42%

Київ • УНН

 • 10390 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. За перше півріччя 2019 року частка українського експорту товарів до країн ЄС становить 42%. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"За три роки ми переорієнтували експорт з російського ринку на ринки ЄС, розширили експорт на ринки Близького Сходу, Азії, Африки та Америки. Наразі ринок ЄС в експорті товарів України за 6 місяців 2019 року становить 42%, а частка РФ складає 6,4% і постійно зменшується. Для порівняння у 2013 році частка РФ становила близько 23,7% усього експорту товарів, а майже третина продукції промисловості - 28,4% збувалася на російському ринку", - зазначив Кубів.

Також віцепрем’єр додав, що у 2018 році власний експорт української продукції до країн Азії склав 13,7 млрд доларів, що складає майже 30% усього експорту з України, а до країн Африки - на 4,1 млрд доларів.

"За три роки ми уклали дві нові угоди про вільну торгівлю: з Канадою та Ізраїлем, що є також важливим здобутком у розширенні можливостей для вільної торгівлі та розвитку кооперації між країнами", - наголосив Кубів.

Нагадаємо, українські підприємства вже повністю використали 9 експортних квот до ЄС.

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