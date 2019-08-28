В этом году доля украинского экспорта товаров в страны ЕС составляет 42%

"За три года мы переориентировали экспорт с российского рынка на рынки ЕС, расширили экспорт на рынки Ближнего Востока, Азии, Африки и Америки. Сейчас рынок ЕС в экспорте товаров Украины за 6 месяцев 2019 года составляет 42%, а доля РФ составляет 6,4 % и постоянно уменьшается. Для сравнения в 2013 году доля РФ составила около 23,7% всего экспорта товаров, а почти треть продукции промышленности - 28,4% суждено на российском рынке", - отметил Кубив.

Также вице-премьер добавил, что в 2018 году собственный экспорт украинской продукции в страны Азии составил 13,7 млрд долларов, что составляет почти 30% всего экспорта из Украины, а в страны Африки - на 4,1 млрд долларов.

"За три года мы заключили два новых соглашения о свободной торговле: с Канадой и Израилем, что является важным достижением в расширении возможностей для свободной торговле и развитию кооперации между странами", - подчеркнул Кубив.

Напомним, украинские предприятия уже полностью использовали 9 экспортных квот в ЕС.