У церкві на Львівщині зобразили у вогні чоловіка, схожого на В.Путіна
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. В місті Червоноград, що на Львівщині, у храмі святого Йосафата, на одній із фресок зобразили В.Путіна із гербом Радянського союзу. На церковному розписі зображено В.Путіна, який горить у пеклі. Про це повідомив кореспондент УНН.
А ось настоятель храму Йосафата отець Михайло Нискогуз не впевнений, що художники зобразили саме В.Путіна на цьому зображенні.
“На цій картині хтось бачить Путіна, а хтось ні. Але схожість є. Також там зобразили свастику та радянський герб. Це уособлення всього того, що принесло зло нашому народу”, — розповів священик.
Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував прізвисько, яке йому дали в Російській Федерації. Він зазначив, що це прізвисько значно краще, ніж те, яке українці дали Путіну.