В церкви в Червонограде изобразили в огне мужчину, похожего на В.Путина

А вот настоятель храма Иосафата отец Михаил Нискогуз не уверен, что художники изобразили именно В.Путина на этом изображении.

"На этой картине кто-то видит Путина, а кто-то нет. Но сходство есть. Также там изобразили свастику и советский герб. Это олицетворение всего того, что принесло зло нашему народу", - рассказал священник.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал прозвище, которое ему дали в Российской Федерации. Он отметил, что это прозвище значительно лучше, чем то, которое украинцы дали В.Путину.