В церкви в Червонограде изобразили в огне мужчину, похожего на В.Путина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В городе Червоноград Львовской области, в храме святого Иосафата, на одной из фресок изобразили В.Путина с гербом Советского Союза. На церковной росписи изображен Владимир Путин, который горит в аду. Об этом сообщил корреспондент УНН.
А вот настоятель храма Иосафата отец Михаил Нискогуз не уверен, что художники изобразили именно В.Путина на этом изображении.
"На этой картине кто-то видит Путина, а кто-то нет. Но сходство есть. Также там изобразили свастику и советский герб. Это олицетворение всего того, что принесло зло нашему народу", - рассказал священник.
Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал прозвище, которое ему дали в Российской Федерации. Он отметил, что это прозвище значительно лучше, чем то, которое украинцы дали В.Путину.