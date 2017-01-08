У центрі Запоріжжя стріляли в чоловіка

Інцидент виник по вулиці Фортечна (колишня Грязнова). Близько 20:00 невідомі напали на 37-річного чоловіка та стріляли в нього.

Лікарі “швидкої” констатували в нього вогнепальне поранення в проекції 9-10 ребра. Чоловіка госпіталізували до міськлікарні.

Причини та обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, 3 січня у Південному мікрорайоні Запоріжжя через нерозділене кохання до ровесниці підлітки влаштували розбірки з дракою та пострілами з пневматичної зброї.