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В центре Запорожья стреляли в мужчину

В центре Запорожья стреляли в мужчину

Киев • УНН

 • 9925 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 января. УНН. Вчера вечером у своего дома в Запорожье неизвестные напали на мужчину и стреляли в него. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.

Инцидент возник по улице Крепостная (бывшая Грязнова). Около 20:00 неизвестные напали на 37-летнего мужчину и стреляли в него.

Врачи "скорой" констатировали у него огнестрельное ранение в проекции 9-10 ребра. Мужчину госпитализировали в горбольницу.

Причины и обстоятельства выясняются.

Напомним, 3 января в Южном микрорайоне Запорожья из-за неразделенной любви к сверстнице подростки устроили разборки с дракой и выстрелами из пневматического оружия.

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