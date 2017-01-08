В центре Запорожья стреляли в мужчину
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 января. УНН. Вчера вечером у своего дома в Запорожье неизвестные напали на мужчину и стреляли в него. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.
Инцидент возник по улице Крепостная (бывшая Грязнова). Около 20:00 неизвестные напали на 37-летнего мужчину и стреляли в него.
Врачи "скорой" констатировали у него огнестрельное ранение в проекции 9-10 ребра. Мужчину госпитализировали в горбольницу.
Причины и обстоятельства выясняются.
Напомним, 3 января в Южном микрорайоне Запорожья из-за неразделенной любви к сверстнице подростки устроили разборки с дракой и выстрелами из пневматического оружия.