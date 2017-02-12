У центрі Запоріжжя маршрутка зіткнулась з автовишкою комунальників, є постраждалі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні близько 10-ї години на центральному проспекті Запоріжжя — Соборному — маршрутка з пасажирами врізалась у автовишку ремонтників служби електромереж. Постраждало чотири людини, передає кореспондент УНН.
Від удару зіткнення автовишка комунальників перекинулась на бік. На місце події прибули три екіпажі патрульної поліції та лікарі швидкої.
Як повідомили у поліції кореспонденту УНН, у ДТП постраждало чотири людини: три пасажири та водій маршрутки. Лікарі швидкої госпіталізували постраждалих до 5-ї міськлікарні.
Наразі з'ясовуються причини та обставини ДТП.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за фактом наїзду на людину депутатом Черкаської облради відкрите кримінальне провадження – поліція.