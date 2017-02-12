В центре Запорожья маршрутка столкнулась с автовышкой коммунальщиков, есть пострадавшие

От удара при столкновении автовышка коммунальщиков перевернулась на бок. На место происшествия прибыли три экипажа патрульной полиции и врачи скорой помощи.

Как сообщили в полиции корреспонденту УНН, в ДТП пострадали четыре человека: три пассажира и водитель маршрутки. Врачи скорой госпитализировали пострадавших в 5-ю горбольницу.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УНН, по факту наезда на человека депутатом Черкасского облсовета открыто уголовное производство - полиция.