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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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В центре Запорожья маршрутка столкнулась с автовышкой коммунальщиков, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 13040 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня около 10 часов на центральном проспекте Запорожья - Соборный - маршрутка с пассажирами врезалась в автовышку ремонтников службы электросетей. Пострадало четыре человека, передает корреспондент УНН.

В центре Запорожья маршрутка столкнулась с автовышкой коммунальщиков, есть пострадавшие

От удара при столкновении автовышка коммунальщиков перевернулась на бок. На место происшествия прибыли три экипажа патрульной полиции и врачи скорой помощи.

Как сообщили в полиции корреспонденту УНН, в ДТП пострадали четыре человека: три пассажира и водитель маршрутки. Врачи скорой госпитализировали пострадавших в 5-ю горбольницу.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УНН, по факту наезда на человека депутатом Черкасского облсовета открыто  уголовное производство - полиция.

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