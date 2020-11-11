У центрі Єревана сутички між поліцією і противниками рішення щодо Карабаху, є затримані

"У Єревані проходить мітинг опозиції проти угоди про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Почалася бійка з поліцією", - пише видання.

Місцеві ЗМІ також повідомляють про затримання лідерів кількох партій. Зокрема, йдеться про лідера опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна, про що, зокрема, повідомляє "Эхо Кавказа".

Напередодні Рада 17 опозиційних партій оголосила про проведення на площі Свободи в Єревані мітингу через підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном заяви про припинення війни в Карабасі.

Поліція Вірменії після цього нагадала, що в умовах воєнного стану організація мітингів заборонена.

Раніше лідери Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про повне припинення вогню в Карабасі з 10 листопада. Згідно із заявою, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях, а також повинні обмінятися полоненими. Окрім того, в Карабасі розмістяться російські миротворці.

В Ереване проходит митинг оппозиции против соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Началась потасовка с полицией, сообщает корреспондент Би-би-си. Местные СМИ также сообщают о задержании лидеров нескольких партий. pic.twitter.com/Vt0sGsT3UQ