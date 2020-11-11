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В центре Еревана стычки между полицией и противниками решения по Карабаху, есть задержанные

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В центре армянской столицы Еревана начались стычки между полицией и митингующими, которые выступают против соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

"В Ереване проходит митинг оппозиции против соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Началась потасовка с полицией", - пишет издание.

Местные СМИ также сообщают о задержании лидеров нескольких партий. В частности, речь идет о лидере оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагике Царукяне, о чем в частности сообщает "Эхо Кавказа".

Накануне Совет 17 оппозиционных партий объявил о проведении на площади Свободы в Ереване митинга из-за подписания премьер-министром Николом Пашиняном заявления о прекращении войны в Карабахе.

Полиция Армении после этого напомнила, что в условиях военного положения организация митингов запрещена.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.

В Ереване проходит митинг оппозиции против соглашения о прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Началась потасовка с полицией, докладывает корреспондент Би-би-си. Местные СМИ также сообщают о задержании лидеров нескольких партий. pic.twitter.com/Vt0sGsT3UQ

- bbcrussian (@bbcrussian) November 11, 2020

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