У центрі Вінниці знайшли гранату
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Вінниці по вулиці Коцюбинського у дворі одного із житлових будинків місцева жителька знайшла гранату. Повідомили у ГУ НП у Вінницькій області, передає УНН-Центр.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що небезпечним предметом виявився корпус гранати Ф-1 без запалу.
Верхню частину підривника без бойового запалу знайшли неподалік.
Граната вилучена та направлена на експертизу.
Нагадаємо, 11 квітня дві бойові гранати виявили на трасі “Київ-Чоп” на території Житомирської області.