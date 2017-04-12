У центрі Вінниці знайшли гранату

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що небезпечним предметом виявився корпус гранати Ф-1 без запалу.

Верхню частину підривника без бойового запалу знайшли неподалік.

Граната вилучена та направлена на експертизу.

Нагадаємо, 11 квітня дві бойові гранати виявили на трасі “Київ-Чоп” на території Житомирської області.