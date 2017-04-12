В центре Винницы нашли гранату
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Виннице по улице Коцюбинского во дворе одного из жилых домов местная жительница нашла гранату. Сообщили в ГУ НП Винницкой области, передает УНН-Центр .
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что опасным предметом оказался корпус гранаты Ф-1 без запала.
Верхнюю часть взрывателя без боевого запала нашли неподалеку.
Граната изъята и направлена на экспертизу.
Напомним, 11 апреля две боевые гранаты обнаружили на трассе “Киев-Чоп” на территории Житомирской области .