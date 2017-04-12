В центре Винницы нашли гранату

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что опасным предметом оказался корпус гранаты Ф-1 без запала.

Верхнюю часть взрывателя без боевого запала нашли неподалеку.

Граната изъята и направлена ​​на экспертизу.

Напомним, 11 апреля две боевые гранаты обнаружили на трассе “Киев-Чоп” на территории Житомирской области .