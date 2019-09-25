У центрі Варшави на 18-річного українця впав чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У центрі Варшави чоловік, ймовірно, вистрибнув з вікна багатоповерхівки та впав на українця, який сидів на лавці перед будинком, передає УНН із посиланням на портал Onet.
Повідомляється, що подія сталася в неділю о 22:40. 26-річний чоловік вистрибнув з вікна 18 поверху багатоповерхівки та впав на 18-річного громадянина України, який сидів на лавці біля будинку. У результаті перший загинув на місці, а українця госпіталізували з важкими травмами голови.
За даними порталу, все вказує на самогубство. Поліція виявила у кімнаті відчинене вікно, поруч з яким був пуф. Особу загиблого вже встановили. Однак поки невідомо, чому він міг накласти на себе руки.
"Перед падінням з ним (з українцем - ред.) на лавці сиділа інша людина. Їй дуже пощастило. Буквально за декілька секунд до події вона пішла", - пише портал.
Нагадаємо, за чотири роки кількість нападів на українців у Польщі зросла у шість разів.