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У центрі Варшави на 18-річного українця впав чоловік

У центрі Варшави на 18-річного українця впав чоловік

Київ • УНН

 • 15041 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. У центрі Варшави чоловік, ймовірно, вистрибнув з вікна багатоповерхівки та впав на українця, який сидів на лавці перед будинком, передає УНН із посиланням на портал Onet.

Повідомляється, що подія сталася в неділю о 22:40. 26-річний чоловік вистрибнув з вікна 18 поверху багатоповерхівки та впав на 18-річного громадянина України, який сидів на лавці біля будинку. У результаті перший загинув на місці, а українця госпіталізували з важкими травмами голови.

За даними порталу, все вказує на самогубство. Поліція виявила у кімнаті відчинене вікно, поруч з яким був пуф. Особу загиблого вже встановили. Однак поки невідомо, чому він міг накласти на себе руки.

"Перед падінням з ним (з українцем - ред.) на лавці сиділа інша людина. Їй дуже пощастило. Буквально за декілька секунд до події вона пішла", - пише портал.

Нагадаємо, за чотири роки кількість нападів на українців у Польщі зросла у шість разів.

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