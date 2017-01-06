У центрі Рівного транспортний колапс - обірвалися тролейбусні лінії
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 січня. УНН. На центральній вулиці Соборній обірвалися контактна мережа тролейбусів. Патрульні перекрили відрізок дороги від Покровського собору до центрального універмагу, передає кореспондент УНН.
Кілька тролейбусів застрягли в центрі міста. Очевидці повідомляють, що дроти електропередач лежали на проїжджій частині дороги. Патрульні регулювали рух і не пускати на місце інциденту транспорт і пішоходів.
Нагадаємо, у зв’язку зі складними погодними умовами в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях України введені обмеження для руху автотранспорту.