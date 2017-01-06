У центрі Рівного транспортний колапс - обірвалися тролейбусні лінії

Кілька тролейбусів застрягли в центрі міста. Очевидці повідомляють, що дроти електропередач лежали на проїжджій частині дороги. Патрульні регулювали рух і не пускати на місце інциденту транспорт і пішоходів.

Нагадаємо, у зв’язку зі складними погодними умовами в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях України введені обмеження для руху автотранспорту.