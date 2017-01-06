В центре Ровно транспортный коллапс - оборвались троллейбусные линии
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 января. УНН. На центральной улице Соборной оборвалась контактная сеть троллейбусов. Патрульные перекрыли участок дороги от Покровского собора до центрального универмага, передает корреспондент УНН.
Несколько троллейбусов застряли в центре города. Очевидцы сообщают, что провода электропередач лежали на проезжей части дороги. Патрульные регулировали движение и не пускали на место инцидента транспорт и пешеходов.
Напомним, в связи со сложными погодными условиями в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения автотранспорта.