У центрі Полтави на акції протесту застосовують сльозогінний газ

Люди та активісти вчергове протестують проти забудови арки. На місці почали громити заварені декілька днів тому ворота арки. Спочатку акція протесту мала мирний характер — пікетувальники ходили з плакатами. Втім, невдовзі почалися радикальні дії — спаяні плити почали громити.

Всередині арки, за попередньою інформацією, перебувають “тітушки”. Активісти вимагають, аби вони вийшли до людей. Декілька осіб госпіталізували з місця події з ножовими пораненнями.

Додамо, що на місці події зараз працюють правоохоронці та нацгвардійці.