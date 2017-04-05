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У центрі Полтави на акції протесту застосовують сльозогінний газ

У центрі Полтави на акції протесту застосовують сльозогінний газ

Київ • УНН

 • 15730 перегляди

ПОЛТАВА-КИЇВ. 5 квітня. УНН. У центрі Полтави активісти вийшли на акцію протесту до “газетної арки”, передає кореспондент УНН-Центр.

Люди та активісти вчергове протестують проти забудови арки. На місці почали громити заварені декілька днів тому ворота арки. Спочатку акція протесту мала мирний характер — пікетувальники ходили з плакатами. Втім, невдовзі почалися радикальні дії — спаяні плити почали громити.

Всередині арки, за попередньою інформацією, перебувають “тітушки”. Активісти вимагають, аби вони вийшли до людей. Декілька осіб госпіталізували з місця події з ножовими пораненнями.

Додамо, що на місці події зараз працюють правоохоронці та нацгвардійці.

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