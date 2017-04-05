В центре Полтавы на акции протеста применяют слезоточивый газ
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 5 апреля. УНН. В центре Полтавы активисты вышли на акцию протеста к “газетной арки”, передает корреспондент УНН-Центр .
Люди и активисты в очередной раз протестуют против застройки арки. На месте начали громить завареные несколько дней назад ворота арки. Сначала акция протеста носила мирный характер - пикетчики ходили с плакатами. Впрочем, вскоре начались радикальные действия - спаянные плиты начали громить.
Внутри арки, по предварительной информации, находятся "титушки". Активисты требуют, чтобы они вышли к людям. Несколько человек госпитализированы с места происшествия с ножевыми ранениями.
Добавим, что на месте происшествия сейчас работают правоохранители и нацгвардийци.