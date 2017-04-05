В центре Полтавы на акции протеста применяют слезоточивый газ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 3603 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 84613 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112728 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 171144 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125899 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122594 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115651 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106347 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107408 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103851 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В центре Полтавы на акции протеста применяют слезоточивый газ

Киев  •  УНН

 • 15721 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 5 апреля. УНН. В центре Полтавы активисты вышли на акцию протеста к “газетной арки”, передает корреспондент УНН-Центр .

Люди и активисты в очередной раз протестуют против застройки арки. На месте начали громить завареные несколько дней назад ворота арки. Сначала акция протеста носила мирный характер - пикетчики ходили с плакатами. Впрочем, вскоре начались радикальные действия - спаянные плиты начали громить.

Внутри арки, по предварительной информации, находятся "титушки". Активисты требуют, чтобы они вышли к людям. Несколько человек госпитализированы с места происшествия с ножевыми ранениями.

Добавим, что на месте происшествия сейчас работают правоохранители и нацгвардийци.

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