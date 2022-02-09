У центрі Одеси збудують паркінг на пів тисячі автомісць
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Мерія Одеси планує побудувати підземний паркінг в самому центрі міста - на Соборній площі. Про це 9 лютого під час сесії повідомив перший віцемер Одеси Михайло Кучук, передає УНН.
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За словами чиновника, у даний час паркінг знаходиться на етапі проектування. Вартість проектних робіт становить близько пів мільйона гривень, вартість будівництва поки невідома. Паркінг буде розрахований, як заявив Кучук, на 450 місць. Кучук зазначив, що в центрі Одеси немає жодного підземного паркінгу, але через часті затори є велика потреба в стоянках. Низка депутатів висловилися проти такого рішення, зазначивши, що створення такого паркінгу буде тривалим, витратним і знищить зелені насадження в центрі міста.
Соборна площа - одна з головних площ Одеси, в історичному центрі міста. У центрі площі знаходяться пам'ятники архітектури-Спасо-Преображенський кафедральний собор, за яким площа і отримала свою назву, і пам'ятник князю Воронцову.