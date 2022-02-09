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15 марта, 19:03 • 105711 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140917 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121924 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115555 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104032 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101082 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91418 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123043 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127247 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В центре Одессы построят паркинг на полтысячи автомест

В центре Одессы построят паркинг на полтысячи автомест

Киев • УНН

 • 16575 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Мэрия Одессы намерена построить подземный паркинг в самом центре города – на Соборной площади. Об этом 9 февраля в ходе сессии сообщил первый вице-мэр Одессы Михаил Кучук, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, в настоящее время паркинг находится на этапе проектирования. Стоимость проектных работ составляет около полумиллиона гривен, стоимость строительства пока неизвестна. Паркинг будет рассчитан, как заявил Кучук, на 450 мест. Кучук отметил, что в центре Одессы нет ни одного подземного паркинга, но из-за частых пробок имеется большая потребность в автоместах. Ряд депутатов высказались против такого решения, отметив, что создание такого паркинга будет длительным, затратным и уничтожит зеленые насаждения в центре города.

Соборная площадь - одна из главных площадей Одессы, в историческом центре города. В центре площади находятся памятники архитектуры - Спасо-Преображенский кафедральный собор, по которому площадь и получила своё название, и памятник князю Воронцову.

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