В центре Одессы построят паркинг на полтысячи автомест
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Мэрия Одессы намерена построить подземный паркинг в самом центре города – на Соборной площади. Об этом 9 февраля в ходе сессии сообщил первый вице-мэр Одессы Михаил Кучук, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, в настоящее время паркинг находится на этапе проектирования. Стоимость проектных работ составляет около полумиллиона гривен, стоимость строительства пока неизвестна. Паркинг будет рассчитан, как заявил Кучук, на 450 мест. Кучук отметил, что в центре Одессы нет ни одного подземного паркинга, но из-за частых пробок имеется большая потребность в автоместах. Ряд депутатов высказались против такого решения, отметив, что создание такого паркинга будет длительным, затратным и уничтожит зеленые насаждения в центре города.
Соборная площадь - одна из главных площадей Одессы, в историческом центре города. В центре площади находятся памятники архитектуры - Спасо-Преображенский кафедральный собор, по которому площадь и получила своё название, и памятник князю Воронцову.