У центрі Одеси загорілася пам'ятка архітектури: евакуювали 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У центрі Одесі сталася пожежа у житловому будинку, який є пам'яткою архітектури. Було евакуйовано 30 осіб. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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"Вже понад дві години рятувальники боряться з пожежею в будинку з мансардним поверхом по вулиці Катерининська. О 12:48 пожежу локалізовано на площі 500 м кв. Складність гасіння полягає в хаотичному плануванні та відсутності доступу до більшості приміщень", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, з будівлі евакуювали 30 осіб. До гасіння пожежи залучено 95 осіб та 22 одиниці техніки ДСНС. На місці також працюють психологи. Попередньо постраждалих та загиблих немає.
Роботи з ліквідації вогню тривають.
Додамо
Горить будинок, який є пам'яткою архітектури місцевого значення. У переліку пам'яток він відомий під назвою "Будинок прибутковий Чернігова (Шестопала)".
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