У центрі Одеси загорілася пам'ятка архітектури: евакуювали 30 осіб

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"Вже понад дві години рятувальники боряться з пожежею в будинку з мансардним поверхом по вулиці Катерининська. О 12:48 пожежу локалізовано на площі 500 м кв. Складність гасіння полягає в хаотичному плануванні та відсутності доступу до більшості приміщень", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, з будівлі евакуювали 30 осіб. До гасіння пожежи залучено 95 осіб та 22 одиниці техніки ДСНС. На місці також працюють психологи. Попередньо постраждалих та загиблих немає.

Роботи з ліквідації вогню тривають.

Додамо

Горить будинок, який є пам'яткою архітектури місцевого значення. У переліку пам'яток він відомий під назвою "Будинок прибутковий Чернігова (Шестопала)".

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