В центре Одессы загорелся памятник архитектуры: эвакуировали 30 человек

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"Уже более двух часов спасатели борются с пожаром в доме с мансардным этажом по улице Екатерининской. В 12:48 пожар локализован на площади 500 м кв. Сложность тушения заключается в хаотической планировке и отсутствии доступа к большинству помещений", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, из здания эвакуировали 30 человек. К тушению пожара привлечены 95 человек и 22 единицы техники ГСЧС. На месте также работают психологи. Предварительно пострадавших и погибших нет.

Работы по ликвидации огня продолжаются.

Добавим

Горит дом, который является памятником архитектуры местного значения. В перечне достопримечательностей он известен под названием "Дом прибыльный Чернигова (Шестопала)".

Напомним

В Харьковской области во время проведения сельскохозяйственных работ на противотанковой мине подорвался комбайн.