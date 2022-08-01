В центре Одессы загорелся памятник архитектуры: эвакуировали 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В центре Одессы произошел пожар в жилом доме, который является памятником архитектуры. Были эвакуированы 30 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
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"Уже более двух часов спасатели борются с пожаром в доме с мансардным этажом по улице Екатерининской. В 12:48 пожар локализован на площади 500 м кв. Сложность тушения заключается в хаотической планировке и отсутствии доступа к большинству помещений", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, из здания эвакуировали 30 человек. К тушению пожара привлечены 95 человек и 22 единицы техники ГСЧС. На месте также работают психологи. Предварительно пострадавших и погибших нет.
Работы по ликвидации огня продолжаются.
Добавим
Горит дом, который является памятником архитектуры местного значения. В перечне достопримечательностей он известен под названием "Дом прибыльный Чернигова (Шестопала)".
Напомним
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