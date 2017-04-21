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У центрі Одеси обвалився балкон

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 21 квітня. УНН. У п’ятницю, 21 квітня, сталося обвалення балкона на четвертому поверсі чотириповерхового флігеля на вул.Базарній,25. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі міської ради.

Внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Квартира, до якої належить балкон, приватизована, і в списках старого та аварійного житла не числиться. Зовні цей балкон не мав ознак аварійності, господиня ним не користувалася.

Наразі внаслідок огляду виявлено, що ймовірно обвалення сталося через згнилі металеві конструкції всередині балкона. Всім мешканцям будинку видані приписи про заборону користування балконами. Сьогодні комунальники проводять роботи з ліквідації наслідків обвалення.

Зазначимо, що раніше співробітниками всіх житлово-комунальних сервісів міста проводилися позачергові огляди технічного стану балконів, еркерів та інших конструктивних елементів будівель.

Нагадаємо, 21 квітня стіна житлового будинку обвалилась в Херсоні.

Українські Національні Новини

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