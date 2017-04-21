В центре Одессы обрушился балкон
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 апреля. УНН. В пятницу, 21 апреля, произошло обрушение балкона на четвертом этаже четырехэтажного флигеля на ул.Базарная, 25. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета.
В результате обрушения никто не пострадал. Квартира, которой принадлежит балкон, приватизирована, и в списках ветхого и аварийного жилья не числится. Внешне этот балкон не имел признаков аварийности, хозяйка им не пользовалась.
Сейчас в результате осмотра выявлено, что вероятно обрушение произошло из-за сгнивших металлических конструкций внутри балкона. Всем жителям дома выданы предписания о запрете пользования балконами. Сегодня коммунальщики проводят работы по ликвидации последствий обрушения.
Отметим, что ранее сотрудниками всех жилищно-коммунальных сервисов города проводились внеочередные осмотры технического состояния балконов, эркеров и других конструктивных элементов зданий.
Напомним, 21 апреля стена жилого дома обрушилась в Херсоне.