У центрі Одеси із стріляниною та блокуванням затримали зловмисника
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 лютого. УНН. В центрі Одеси поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні низки кримінальних правопорушень. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
“Під час затримання правопорушник вчинив опір та, намагаючись втекти на автомобілі, зіткнувся зі службовою автівкою працівників поліції. Для зупинки транспортного засобу зловмисника правоохоронці здійснили постріл по його колесах”, — йдеться у повідомленні.
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Зараз на місці події працює слідчо оперативна група.