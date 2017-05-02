Поліція перевіряє інформацію щодо проросійських активістів в Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 травня. УНН. У центрі Маріуполя поліція виявила групу проросійських жителів. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.
Екіпаж патрульних поліцейських прибув на місце, отримавши усне повідомлення про те, що в центрі Маріуполя зібралася компанія з 20-25 осіб, які ведуть себе агресивно і викрикують антидержавні гасла.
На момент прибуття наряду в зазначеному місці дійсно біля фонтану знаходилися квіти, залишені в пам’ять жертв трагедії 2 травня 2014 року в Одесі, але нікого не було. Працівники поліції опитали людей, які перебували на площі і могли стати свідками цих подій. Зараз підтверджень інформації про агресивну поведінку групи осіб і будь-яких конфліктах з перехожими немає.
Заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін зазначив, що поліція не дозволить розгойдати ситуацію в місті напередодні дня пам’яті про трагічні події в Маріуполі.
“Я закликаю громадян не створювати штучну хвилю панічних настроїв серед маріупольців. На сьогодні ситуація в місті і в регіоні спокійна і контрольована. Поліція Донеччини готова забезпечити правопорядок на травневі свята і миттєво відреагувати на будь-які зміни оперативної обстановки” — підкреслив В’ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, сьогодні третя річниця трагічних подій на Куликовому полі в Одесі. Так, місце події мінували сьогодні двічі. Також до одеських відділів поліції доставили чотирьох людей.